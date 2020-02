I Gioielli di Federico II

Federico II di Svevia regalò alla Puglia monumenti di inestimabile valore. A partire dall’imponente e suggestivo Castel del Monte, entrato nella lista Unesco dei patrimoni mondiali. Fatto erigere nel XIII secolo, il castello svetta sulle Murge occidentali con la sua particolare e massiccia struttura ottagonale.

Il nucleo originario del castello che domina la città di Bari risale invece all’epoca normanno-sveva. Danneggiato nel 1156, nel 1233 Federico II lo restaurò dandogli l’aspetto di una residenza. Pure il Castello di Monte Sant’Angelo venne trasformato dall’imperatore in residenza. Qui soggiornò per alcuni anni insieme all’amante Bianca Lancia, e dove nacquero due figli. Sempre con Bianca Lancia, Federico visse anche nel castello di Gioia del Colle, che oltre a scopi difensivi come ricorda il sito ufficiale dell’agenzia nazionale del turismo d’Italia, fu in parte trasformato in dimora regale.



I Claustri di Altamura

Discorso a parte per Altamura, cittadina che conobbe nuova vita grazie all’imperatore. Quando vi giunse, Federico II la trovò disabitata. Per devozione verso la Madonna dell’Assunta, fece costruire una grande cattedrale, una delle quattro basiliche imperiali di Puglia, e la dichiarò - come si legge sul sito ufficiale di Altamura - città libera, dipendente soltanto dal re. A quel punto greci, arabi ed ebrei, andarono ad abitare nei quartieri dell’antico borgo medievale, che erano composti da stradicciole e da claustri, le tipiche piazzette chiuse. Noi ci faremo guidare nel claustro della Giudecca, il cui nome deriva dalla presenza della comunità ebraica e nel claustro dei Mori, che rievoca la presenza dei saraceni.



La cucina pugliese

La cucina pugliese è basata spesso su piatti unici. Prelibatezze che ad ottobre non mancheremo di assaggiare. Per tutte le informazioni, consultate il sito viaggi.cdt.ch.