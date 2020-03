Il prossimo 8 marzo si celebrerà la Festa della Donna. Una ricorrenza particolarmente attuale in quest’epoca dove la violenza di genere non cala. Alla classica e simbolica mimosa, oggi molte di noi preferiscono regalarsi una giornata di libero tutta al femminile, un modo particolare per godersi del tempo con le amiche di sempre. Andare per musei, scoprire città attraverso il racconto di donne che hanno trasformato la società, oppure, più semplicemente, scambiare quattro chiacchiere in una Spa all’insegna del relax. L’offerta è davvero grande anche se quest’anno l’emergenza sanitaria legata al Coronavirus sta mettendo a dura prova i programmi studiati per la ricorrenza. Ad esempio la “Notte rosa. Donne tra miti e leggende del cielo“, organizzata a Milano dal Planetario in occasione della Festa della Donna - una serata davvero particolare incentrata sulla lettura della volta celeste attraverso storie e leggende di fanciulle, dee, ninfe regine e principesse - è stata sospesa. Come del resto moltissimi altri eventi che avrebbero dovuto svolgersi nella capitale lombarda in luoghi chiusi ma aperti al pubblico. Ecco dunque per voi alcune proposte per onorare l’8 marzo, dichiarato soltanto nel 1977 ‘Giornata delle Nazioni Unite per i diritti delle Donne e per la pace internazionale’, ricordandovi però di non perdere mai di vista le disposizioni previste in tempo reale dalle autorità sanitarie per arginare il contagio epidemiologico da CODIV-19.