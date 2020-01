Parlando di altezza, nessun albero regge il confronto con «Hyperion», scoperto da due biologi statunitensi nel 2006 in una zona remota del Redwood National and State Parks, nella California del Nord. La sua vetta tocca i 115,8 metri di altezza: tanto per fare un paragone, l’edificio più alto della Svizzera, cioè la Torre Roche di Basilea, arriva a 178. La posizione esatta di quest’albero, la cui età stimata è di 1.260 anni, è stata tenuta segreta per il timore che l’afflusso di turisti possa rovinarlo o portare ad atti di vandalismo. Poche settimane prima di «Hyperion» (e all’interno dello stesso parco naturale) era stato scoperto quello che oggi è il secondo albero più alto al mondo, ovvero «Helios», la cui cima arriva a 114,6 metri. Sul gradino più basso (si fa per dire) del podio si trova «Icarus», esemplare che sorge a poca distanza e svetta a 113,1 metri. Queste ultime due sequoie hanno un’età superiore ai 2.000 anni. Non si tratta però di un record di longevità. Gli studiosi Ed Schulman e Tom Harlan hanno scoperto, sempre in California, un esemplare di Pinus longaeva che risalirebbe addirittura a 5.068 anni fa. Era già nato, dunque, prima che sorgessero le piramidi dell’Antico Egitto. Anche in questo caso, la posizione del pino non è stata rivelata per preservarne la salute.