Lo scalo turco è stato pensato per arrivare a ospitare, in un futuro non troppo lontano, il transito di 200 milioni di persone all’anno. Attualmente però, basandosi sul numero di passeggeri, il primato mondiale spetta un po’ a sorpresa all’aeroporto Hartsfield-Jackson di Atlanta: qui, nel corso del 2018, sono atterrati o decollati circa 104,5 milioni di persone. La città, pur non arrivando al mezzo milione di abitanti, si trova in una posizione ideale per collegare i vari angoli degli Stati Uniti e questo spiega il primato mondiale di passeggeri. Per fare un raffronto, il traffico è oltre il triplo rispetto a quello del maggior aeroporto svizzero, Zurigo, arrivato nel 2018 a quota 31 milioni di passeggeri.