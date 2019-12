La produzione è statunitense ma il cast è composto quasi principalmente da attori britannici. Così come i luoghi delle riprese sono europei o nordafricani proprio per sfruttarne le bellezze architettoniche e i paesaggi. Non c’è dubbio che le spettacolari ambientazioni siano state alla base del successo senza precedenti di una serie come “Il trono di spade”. Tale è stato il riscontro negli spettatori, a livello planetario, che alcune agenzie di viaggi programmano tour dedicati nei luoghi scelti da sceneggiatori e scenografi. Spagna, Malta, Croazia e Islanda sono alcuni dei Paesi dove si sono concentrate molte scene della serie televisiva che si è conclusa quest’anno dopo 73 episodi divisi in otto stagioni.

Tra i luoghi più riconoscibili c’è senza dubbio la città di Dubrovnik, in Croazia, che ha condiviso con Mdina, l’antica capitale di Malta, l’allestimento di Approdo del Re, la capitale dei Sette regni e la città più grande di Westeros, il continente occidentale, che ospita la fortezza rossa. I giardini del palazzo reale sono invece stati riprodotti nell’Arboretum di Trsteno, frazione di Dubrovnik. Nel corso delle puntate e delle stagioni era stata inoltre introdotta la residenza assolata di Dorne, sede della dinastia Martell, ubicata nel celebre Alcazar di Siviglia, in Spagna, patrimonio Unesco. Il castello castigliano di Zafra, nella provincia di Guadalajara, è invece servito per svelare uno dei più grossi colpi di scena dell’intera serie televisiva, quello in cui viene svelata la reale linea di discendenza di Jon Snow dopo la visione di Bran relativa al passato di Ned Stark. Anche grazie al successo della produzione, la torre è molto frequentata. E sempre nella penisola iberica non è passato inosservato l’utilizzo del panorama di Zumaia, che si affaccia sull’oceano Atlantico, per ricostruire la spiaggia dell’isola di Dragonstone – stagione 7 – dove Daenerys e Tyrion attraccano per iniziare la loro invasione. L’area arida delle Bardenas Reales, nel nord della Spagna, è invece servita per riprodurre il deserto dei Dothraki.