Tutte le sorprese della Svizzera occidentale con il Corriere del Ticino. L’iniziativa punta a dare un contributo al settore del turismo, messo in difficoltà dall’emergenza sanitaria, ed è una prima proposta che rientra in un programma ad hoc incentrato su alcune bellezze del nostro Paese. Dall’8 all’11 luglio—infatti—i protagonisti saranno vigneti, laghi e anfiteatri naturali da Neuchâtel a Thun, passando per Creux du Van, un anfiteatro roccioso naturale di imponenti proporzioni che incorona la vallata.