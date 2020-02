Se a San Valentino è bastato il dono di una rosa per garantire ad una coppia l’amore duraturo, oggi la questione dei regali tra innamorati è tutt’altro che una passeggiata rispetto alla leggenda del patrono dell’amore. Garantire l’effetto sorpresa non è scontato: soprattutto quando si tratta di viaggi, che figurano tra i regali più gettonati per il 14 febbraio. Per la festa degli innamorati, c’è chi punta sul calore degli chalet di montagna. Del resto questa è la stagione ideale per un «cheek to cheek» di fronte al caminetto dopo una giornata sugli sci. Altri optano per il relax più assoluto dei centri di benessere, paradisi di coccole dove potersi rilassare sorseggiando tisane. C’è poi sempre chi vuole strafare (e non ha problemi di budget) e programma una cena a lume di candela sotto il cielo stellato delle Maldive. Insomma, l’offerta è davvero grande e variegata. Allora eccovi alcune idee originali per far colpo sul vostro Lui o la vostra Lei senza fare troppi chilometri, perché anche in Ticino non mancano le offerte che fanno battere il cuore.