Si trova a Seoul ed è la versione coreana di Times Square. Come nella piazza più famosa di New York, pure a Gangnam-gu si trovano enormi schermi LED per la pubblicità outdoor. Sulle facciate dei grandi edifici vengono proiettate immagini di ogni sorta per più di 18 ore al giorno.

L’ultima in ordine di tempo è quella apparsa sul dell’SMTown Coex Artium, un avveniristico centro commerciale specializzato in musica. Si tratta di una gigantesca onda che si schianta contro il vetro. Il risultato di questa illusione anamorfica è impressionante. Dal video, sembra che la forza dell’acqua stia davvero per infrangere il vetro e inondare le strade.

Un effetto reso ancor più realistico grazie all’audio che riproduce il rumore dell’onda.

Il progetto è stat ideato da D’strict, un’agenzia specializzata nello sviluppo di tecniche digitali. Per la creazione dell’onda – spiega lo studio – abbiamo utilizzato una serie di metodi di illusione anamorfica per trasmettere le immagini di onde con una risoluzione assolutamente realistica.

Lo scopo - come spiegano gli addetti ai lavori - è quello di mostrare la forza della neo wave culterale coreana, in crescita di popolarità dagli anni ’90.

Cosa è l’anamorfosi?

l’anamorfosi è un fenomeno ottico che si traduce in un’aberrazione dell’immagine quando, ad esempio, i rapporti altezza-larghezza non coincidono più con la realtà apparente.

In pittura, nel disegno o nell’incisione – come spiega il sito artesplorando.it si tratta di un’immagine deformata, dilatata in altezza, in larghezza o in profondità, che costituisce una sorta di rebus ottico.

