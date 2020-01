La terra ha ereditato gran parte dei suoi tesori dall’età dell’oro della comunità fiamminga. Tra il XV e il XVI secolo le Fiandre divennero uno dei principali snodi commerciali al mondo: i suoi abitanti seppero investire i proventi dei traffici in bellezza e arte, contribuendo a dare linfa vitale alla cultura europea. Quest’aria di magnificenza e raffinatezza si respira ancora oggi passeggiando tra le strade di Bruges, Anversa o Gand, protagoniste in questi anni di un nuovo fermento culturale. Il triennio che si chiude nel 2020 è stato dedicato ai grandi maestri fiamminghi, da Bruegel a Rubens, e non c’è mese in cui non si assista a qualche inaugurazione di mostre e a eventi culturali presso musei o gallerie.

Case in mattoni, vecchi ponti e campanili trasformano la visita a Bruges in un salto indietro nel tempo, all’epoca del Medioevo. Questa incantevole cittadina a pochi minuti di treno da Bruxelles ha conservato intatto il fascino del passato: basta fare un giro in battello lungo i suoi canali o passeggiare tra le stradine acciottolate per rendersene conto. Il centro storico, dichiarato patrimonio dell’umanità dall’Unesco, si sviluppa attorno a due nuclei medioevali, il Burg e il Markt, dove si trovano siti di grande interesse, affascinanti botteghe di pizzi o merletti e rinomate raccolte d’arte. Oltre alle piazze centrali, da non perdere la basilica del Santissimo Sangue, che ospita un frammento del tessuto utilizzato da Giuseppe di Arimatea per asciugare il sangue di Gesù Cristo dopo la crocifissione. Secondo la leggenda, fu il conte di Fiandra Diederik van de Elzas a portare in città la reliquia al tempo della crociate in Terra Santa, tra il 1150 e il 1200.