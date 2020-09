Scegliere la meta perfetta per ogni viaggio, e per ogni viaggiatore, è essenziale per far sì che una vacanza riesca a pieno. Quando si parte con la famiglia, ad esempio, è opportuno trovare mete interessanti per tutti i componenti: dai bimbi fino ai genitori o ai nonni. Viceversa, per un weekend di relax con la mamma, saranno servizi ed optional a fare la differenza. Ecco dunque le cinque proposte perfette per un viaggio in compagnia dei propri cari. Dagli amanti dell’avventura agli estimatori del wellness, si tratta di idee che promettono di soddisfare tutti.

Quando gli impegni non ci lasciano un minuto libero, un bel weekend di relax è quello che ci vuole per staccare. E perché non partire insieme alla mamma, per regalarle un’esperienza emozionale in una Spa. Mete perfette per questo scopo sono l’Alto Adige e la Toscana, in Italia, rispettivamente per gli amanti di montagna e campagna. Con la loro natura incantata sanno davvero infondere pace e serenità in chi le visita. E dopo una bella passeggiata in mezzo al verde, perché non spostarsi in un’area benessere con sauna, jacuzzi e centro massaggi. Mete come Merano e Saturnia non vi faranno di certo pentire di questa scelta.

Per le famiglie che amano la natura, poi, viaggio è spesso sinonimo di camper. Una meta perfetta per questo mezzo è certamente la Spagna del Nord. Un territorio variopinto e tutto da scoprire, fatto di arte, storia, natura e divertimenti adatti a tutti. L’ideale è partire dalle spiagge e dalle verdi alture di San Sebastian per poi spostarsi a Bilbao, dove è d’obbligo una visita al Guggenheim Museum.

Chi predilige il turismo cittadino, poi, può sbizzarrirsi a Lisbona. Il capoluogo lusitano dispone di servizi perfetti sia per chi ha figli piccoli che per chi – ormai grande e autonomo – sceglie di fare una rimpatriata insieme ai propri genitori. La visita non può che partire con un viaggio in tram fino al Castello di Sao Jorge, dove passeggiando tra merli e mura ci si può rilassare al fresco di parchi e giardini cittadini. Nel Jardim Zoologico invece non mancano gli animali per stupire i bimbi più curiosi. Dagli elefanti ai leoni, passando per coccodrilli e delfini, è davvero impossibile non uscirne impressionati.

Immergersi nella natura, prendendosi una bella pausa dalla propria vita in città: in Finlandia è possibile fare tutto questo e molto altro. È sufficiente atterrare ad Helsinki per raggiungerne gli incontaminati dintorni. Jyväskylä, lago Iso-Virmas e Lathi consentono di alternare esplorazioni in tutta sicurezza a saune e percorsi unici. Anche la cucina qui può offrire grandi soddisfazioni agli appassionati della buona tavola.

©CdT.ch - Riproduzione riservata