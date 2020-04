Ecco come voleremo una volta che l’emergenza da pandemia sarà terminata. Almeno stando alla Avio interiors, un’azienda italiana produttrice di interni per aeromobili, che nei giorni scorsi ha pubblicato le foto del particolare design.

Un’idea rivoluzionaria, che sta già facendo discutere parecchio, come rileva il sito viaggi.corriere.it.

“Janus”, questo il nome della poltrona bi-fronte, consentirà di separare tutti e tre i passeggeri con una schermatura che li isola uno dall’altro costituendo una barriera protettiva per tutti. “Ogni passeggero – puntualizza Avio Interiors - ha il suo spazio isolato dagli altri, anche dalle persone che transitano per il corridoio”.

L’alternativa a Janus proposta sempre da Avio Interiors è “Glassafe”, un kit realizzato con un materiale trasparente che può essere installato sulle poltrone già esistenti per rendere più sicura la convivenza tra passeggeri che condividono il medesimo ambiente di viaggio.

Difficile prevedere se le due proposte avranno successo. Quel che è certo è che non voleremo più come prima. Per evitare che gli aerei partano mezzi vuoti alle compagnie occorrono soluzioni anti-contagio.