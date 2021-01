Ecco come indossare

la mascherina «FFP2» Prisca Dindo mostra, passo dopo passo, la procedura corretta per indossare le mascherine con un potere filtrante più alto rispetto a quelle chirurgiche o di stoffa. Già rese obbligatorie in Germania e in Austria, in Svizzera per ora sono raccomandate soltanto per il personale medico esposto ai pazienti contagiati o di fronte a casi sospetti