La solidarietà nel piatto Per la serata in onore delle donne organizzata da S. Pellegrino Sapori Ticino, parte dell’incasso verrà devoluto all’associazione «Anna dai capelli corti», un aiuto alle donne under 50 colpite dal tumore al seno. Ne abbiamo parlato con alcuni esponenti dell’associazione «Amici delle Anne».