Vita dura per chi non si vaccina Il Consiglio federale intende chiudere i rubinetti e da ottobre non pagare più i test per gli asintomatici – I vaccini non sono un’assicurazione completa contro il contagio» ha detto il ministro Berset – «Ma evitano i decorsi gravi della malattia» hanno puntualizzato i membri della task force anti- COVID